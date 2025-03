„Rozplavej si svoji velrybu.“ Dětské muzeum nabízí hry, poznání i aplikace. Je součástí Národního muzea v Praze

Národní muzeum v Praze není prostor, kde by se děti nudily. Naopak. Jeho součástí je totiž Dětské muzeum, kde je prostor plný her, poznání a kreativity. Nabízí i aplikace a tak si mohou děti v mobilu rozplavat třeba velrybu.

Jak uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš, expozice je určená i dětem, které ještě nechodí do školy. Je tak ideální i pro malé návštěvníky ze zahraničí. Dětské muzeum se připravovalo několik let.

Michal Lukeš | Foto: Národní muzeum Praha

"Spolupracovali jsme s muzejními pedagogy, s umělci. Soustředili jsme se na to, aby to bylo hravé, zábavné, ale nebyla to jenom herna. Aby si děti odnášely nějaké poznání, aby si odnášely nové zážitky, nové informace. A jak už jsme říkali, to muzeum je pro nejmenšího návštěvníka, který většinou ještě neumí číst ani psát, takže ty informace, které mu tady dáváme, nemůžeme dávat písemnou formou. Musí si je odnést jiným zážitkem. Dítě strašně rádo poznává svět, ohmatává ho, očichává ho, získává ohromné množství informací.

Já se sem chodím dívat a samozřejmě sledujeme reakce maminek, tatínků a hlavně těch dětí. Myslím si, že jsou s tím Dětským muzeum velmi spokojeni, vrací se k nám a opravdu to hezky rozšířilo naši snahu, abychom byli muzeum nejenom pro dospělého."

Foto: Romana Marksová, Radio Prague International

Od larvy k motýlovi, od přesličky k černému uhlí

Dětské muzeum je rozdělené do tří základních částí.

Foto: Romana Marksová, Radio Prague International

"Teď stojíme v první části, která je věnovaná hře, kde si dětský návštěvník pohraje, má například interaktivní stěnu, na které balonky řeší různé kvízy a úkoly. Jsou tady prolézačky, klouzačka. Potom přejde do druhé části, která je věnována poznávání světa. Zkoumá podobnosti nebo rozdílnost mezi světem přírody a světem lidí. A potom máme třetí část, která je věnovaná tvoření. To je dílnička, kde si děti mohou malovat, modelovat, lepit a tvořit různá díla pod vedením našich rektorů."

Expozice nabízí deset tematických celků, ve kterých se prolínají pohledy na přírodu, lidi a jejich výtvory. Třeba vývoj od larvy k motýlovi, od přesličky k černému uhlí, pohled na obydlí zvířat a lidí, přiblíží let ptáků, migrace stád a podobně.

Foto: Romana Marksová, Radio Prague International

"Máme také speciální aplikaci Národního muzea, která je ta věnovaná pro děti. Mohou si třeba vyzkoušet rozšířenou realitu, rozplavat si velrybu ve svém mobilním telefonu, nebo oživit pantheon. Takže každá z expozic Národní muzea je pro děti zábavná. Až se bude blížit léto, budeme otevírat Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha, což je výstava o archeologii a také o příbězích, které Eduard Štorch napsal. On byl také významný pedagog, tak to bude také zaměřeno na to, jakým způsobem vyučoval historii a jakým způsobem se vyučuje historie dnes. A bude to výstava zaměřená na děti."

Muzeum se dětem otevřelo, dřív spíše rušily

Foto: Romana Marksová, Radio Prague International

Michal Lukeš vede muzeum přes dvacet let. Jak se za tu dobu proměnilo právě ve vztahu k dětem?

"Spíš tady bylo ticho a děti rušily. My jsme se to snažili opravdu změnit, otevřít, a lákat do Národního muzea nejenom dětské návštěvníky, ale rodiny. Člověka ve 14 letech už do Národního muzea těžko budeme jako lákat, pokud tedy předtím vůbec nebyl. Ale když sem chodil jako malý, zjistí, že to je zábavný prostor, kam chodí rád a dobrovolně, tak k muzeu najde vztah. A o to se snažíme."