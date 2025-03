Coddle: Tradiční dublinský guláš, který buď milujete, nebo nesnášíte!"

Napadá mě přirovnání k plíčkům na smetaně. Coddle (čti: kodl) je dublinské jídlo, které drtivá většina lidí nevyhledává. Za dobu svého pobytu v Irsku jsem zatím nepotkala nikoho, kdo by si coddle pochvaloval. Jedná se o tradiční jídlo starší generace a dublinské babičky na něj údajně nedají dopustit.

V Česku vžitý akronym úháóčko (UHO = univerzální hnědá omáčka) by mohl mít svou obdobu i v Dublinu – débéóčko (DBO = dublinská béžová omáčka), alespoň tak někdy popisují vnukové inkriminovaný pokrm, který jim chystaly babičky k večeři. Nevypadá příliš esteticky, zejména kvůli kouskům klobás a brambor, které v něm plavou jako ztracené duše.

Kromě klobás a brambor, se do něj přidává i slanina a cibule, vše se pomalu dusí v jemném vývaru. To samo o sobě nezní úplně špatně. Způsob úpravy se ale od tradičního guláše nebo jiného dušeného pokrmu trochu liší. Zatímco u nás jsme zvyklí restovat maso s velkým množstvím cibule, která omáčku pěkně zahustí, maso na coddle se podle receptů osmahne zvlášť a pak se společně s dalšími přísadami zalije vodou a vaří se ochucené worchestrovou omáčkou.

Jídlo z nouze

I když se coddle tradičně popisuje jako “jídlo z nouze”, v kontextu irské historie je to upgrade, neboli vylepšení. Původní irská kuchyně totiž sestávala výhradně z brambor. Proč? Mnoho Irů bylo v 18. a 19. století nuceno hospodařit na malých pozemcích pod britskou nadvládou a byly to právě levné a syté brambory, které jim umožňovaly zajistit si dostatek jídla. Mírné a vlhké podnebí Irska bylo vždycky pro brambory ideální. Daly se pěstovat i na méně kvalitních pozemcích. Poskytují více kalorií na hektar než obiloviny a jsou bohaté na živiny, jako je vitamín C, draslík a na vlákninu.

Alžběta Bajgartová (Beta Bajgart)



Začínala jako redaktorka v Českém rozhlase. Nyní už několik let žije s rodinou v irském Dublinu. Živí se jako filmařka a fotografka, vlastní produkční společnost See The Light Productions, která se zaměřuje na tvorbu dokumentů v oblasti lidských práv a životního prostředí. Psaná tvorba je nedílnou součást její profese.



Uvážíme-li, že přístup k rozmanité stravě byl v Irsku před staletími velmi omezený, coddle, který se údajně začal vařit v městských rodinách v 18. století, znamenal posun k větší pestrosti stravy, která souvisela s urbanizací Irska a s lepším přístupem k masu a zpracovaným potravinám. Vyvinul se jako hospodárné jídlo, využívající zbytky a dostupné suroviny. Traduje se, že jej vymyslely dublinské maminky ve snaze nasytit rodinu s minimem surovin. Když bylo do výplaty daleko a u řezníka poloprázdno, bylo potřeba zapojit kreativitu, a tak vznikl tento pokrm, který využívá zbytky klobás a slaniny, doplněné o brambory a cibuli, aby jídlo bylo vydatnější.

Lék na kocovinu

Kromě zbytkového jídla to údajně bylo také jídlo pro opozdilce, kteří se vraceli pozdě v noci z hospody. Dny tvrdé práce muži zapíjeli černým guinnessem a doma je pak čekal horký, slaný a masitý vývar. Ano, i v Irsku se traduje, že vývar je nejlepší lék na kocovinu. Coddle je spojován s dělnickými rodinami a údajně to byl oblíbený pokrm spisovatelů Johathana Swifta nebo Jamese Joyce. Dnes ho můžete ochutnat v několika hospodách v centru Dublinu, asi nejznámější z nich je populární „The Hairy Lemon“ nebo „The Oak“, servírují jej i v „Gallagher Boxty House“. Ve všech zmíněných podnicích jej na jídelních lístcích inzerují jako vydatné, lahodné, tradiční oblíbené jídlo.

Coddle je jako Marmite nebo ananas na pizze. Irové ho buď milují, nebo ho nenávidí. Neexistuje nic mezi tím. Fajnšmekři ale tvrdí, že pokud se udělá správně, je to pokrm bohů. Klobásy nasáknou vývarem a stanou se jemnými a šťavnatými, slanina mu dodá kouřovou chuť, brambory změknou a vsáknou všechny chutě, zatímco cibule vývar jemně přisladí.

Chcete-li ho vyzkoušet, tady je základní recept: