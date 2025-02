Poprvé v Evropě. Slavná Lucy, stará víc než 3 miliony let, bude v Národním muzeu

Jaký život žila, jaké měla pocity, jaký byl jídelníček slavné Lucy? O tom mohou přemýšlet návštěvníci Národního muzea, při pohledu na neúplnou kostru, kterou vědci objevili před 50 lety v Etiopii. Jedná se o jeden z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě, uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Selamawit Kassa, Petr Fiala a Michal Lukeš na tiskové konferenci | Foto: Národní muzeum

"Je to naprosto jedinečná událost, a je třeba také říct, že kosterní pozůstatky Lucy budou vystaveny v originále poprvé v Evropě."

Do Prahy etiopské muzeum půjčí také Selam, o 100.000 let starší fosilii dítěte identického druhu jako Lucy. Zápůjčka obou exponátů se uskuteční za podpory českého ministerstva kultury a etiopského ministerstva cestovního ruchu.

Lucy už chodila vzpřímeně

A jak Lucy vypadala? Byla vysoká asi 106 centimetrů, vážila necelých 30 kilo. Po sestavení kostí (zachovalo se jich 40 procent) vyšlo najevo, že se podobala šimpanzovi. Její kosti pánve a nohou však ukazují, že spadá mezi hominidy, kteří stáli a chodili vzpřímeně. V době smrti jí mohlo být něco mezi 12 a 18 lety.

Model Lucy | Foto: Národní muzeum

Podle studie, zveřejněné v roce 2016 v odborném magazínu Nature, zahynula zřejmě po pádu ze stromu. Její stáří určili vědci podle vrstvy vulkanických hornin, v níž byla fosilie nalezena.

Kostru Lucy našel 24. listopadu 1974 v etiopské Afarské pánvi americký paleoantropolog Donald Johanson. Své jméno dostala podle písně Lucy in the Sky with Diamonds od skupiny The Beatles, kterou si členové týmu expedice přehrávali. Po zveřejnění objevu se Lucy stala téměř celosvětovou celebritou, ve skleněné vitríně podnikla šestileté turné po Americe.

V amharštině má jméno Dinkinesh, což znamená "jsi překrásná"

"Jedná se o jedny z nejcennějších sbírkových předmětů na celé planetě, a tomu samozřejmě odpovídá vše, co bude třeba ještě udělat a samozřejmě tajně dohodnout způsob transportu. My jsme si to s kolegy z Etiopie v té smlouvě načrtli a děkuji za podporu české i etiopské vlády," uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Kostra Lucy, která je v amharštině známá jako Dinkinesh, což znamená "jsi překrásná," je nyní uchovávána v etiopském národním muzeu v Addis Abebě - místo původního skeletu je ale pro veřejnost vystavena sádrová replika. Model ostatků Lucy je vystaven také v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.

Fosilie Lucy a Selam budou vystaveny v nové expozice Lidé v historické budově Národního muzea. Měla by tvořit jednu z nejvýznamnějších expozic věnovanou člověku. Velmi atraktivní budou určitě realistické modely, včetně modelu Lucy, které pro Národní muzeum vytvořila francouzská sochařka Élisabeth Daynès, jejíž práci mohou obdivovat návštěvníci světových muzeí.