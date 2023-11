Před 135 lety Pražané poprvé spatřili kostru velryby

Když v roce 1885 vyvrhlo rozbouřené moře na skalnaté pobřeží Norska samici plejtváka myšoka, rozhodla se velrybářská firma mršinu výhodně zpeněžit. Nabídku rozeslala po celé Evropě. Informace doputovala i k přírodovědci Antonínu Fričovi, tehdejšímu řediteli zoologických a paleontologických sbírek Musea Království českého, dnešního Národního muzea.

Muzeum ale nemělo dostatek financí, proto Antonín Frič společně se svým bratrem, obchodníkem s přírodninami Václavem, uspořádali sbírku v rámci vlastenecké stolní společnosti Jour fixe. 2500 zlatých se vybralo poměrně rychle, a tak již v polovině roku 1887 byla celá kostra převezena do Prahy.

Pražané ji měli příležitost poprvé spatřit v listopadu 1888 v domě U Halánků, dnešním Náprstkově muzeu. Do současné Historické budovy NM byla převezena v roce 1892 a postavena byla na ocelové nosníky.

Před třemi lety prošel vzácný exponát mořského savce náročnou renovací.

Kostra plejtváka v Národním muzeu v Praze | Foto: Národní muzeum v Praze

Plejtvák myšok v Národním muzeu už není jen kostrou!

Díky nové aplikaci mají návštěvníci možnost vidět plejtváka myšoka ve skutečné podobě. Stačí jednoduše namířit mobilní telefon na více jak 22 metrů dlouhou kostru, která je zavěšená u stropu muzea, a aplikace ji okamžitě obalí masem a kůží, takže získáte dojem, že jste uprostřed oceánu. Model plejtváka vytvořilo studio More.is.More. Plejtvák myšok v rozšířené realitě funguje díky tzv. technologii SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). V Česku jde zatím o výjimečný počin. Vedení Národního muzea se inspirovalo v zahraničí. Podobné aplikace nabízí např. Rijskmuseum v Nizozemsku, Art Institute of Chicago nebo American Museum of Natural History a MoMa v New Yorku.