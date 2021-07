Ministerstvo zdravotnictví opravilo opatření o povinných respirátorech

Respirátory ve vnitřních prostorách budou dál povinné. Ministerstvo zdravotnictví upravilo opatření, které v úterý kvůli nedostatečnému zdůvodnění zrušil Nejvyšší správní soud. Podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) rezort doplnil zdůvodnění opatření a upřesnil podmínky, za kterých lidé nemusí respirátor případně roušku ze zdravotních důvodů nosit. Vláda také schválila dva dny placeného volna pro státní zaměstnance očkované letos proti covidu-19. Čerpat ho mohou do konce roku. Ministři podpořili i rozvolnění pravidel pro návrat dětí do 12 let z rizikových zemí.