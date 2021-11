Od 15. listopadu se budou povinně testovat neočkovaní zdravotníci v nemocnicích

Od 15. listopadu se budou muset povinně testovat pracovníci v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří nejsou očkováni proti covidu-19. Pravidelné testování budou muset podle ministra zdravotnictví Adma Vojtěcha (za ANO) podstoupit všichni neočkovaní zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty. Testování se bude opakovat jednou týdně, první testy musí být provedeny nejpozději do 22. listopadu. V pátek se také znovu sejde vláda, která projedná další opatření proti šíření epidemie covidu-19. Ještě před tím se ve čtvrtek ráno uskuteční schůze vládní rady pro zdravotní rizika, která návrhy opatření probere. Situace není dobrá, v úterý bylo do nemocnic přijato asi 330 lidí, jejich průměrný věk je 65 let, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Jediným řešením je podle něj očkování.

Nově bude povinné vyšetřit 30 procent pozitivních vzorků tzv. diskriminačním PCR na přítomnost mutací koronaviru, nikoli všechny, sdělil Vojtěch.

Studenti vysokých škol v učebnách nad 50 lidí budou od 15. listopadu muset nosit respirátory i v rámci výuky, oznámil ministr zdravotnictví Vojtěch. Aktuálně mají povinnost nosit respirátory ve vnitřních prostorech v případě, že nejsou usazeni.