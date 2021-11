Moravské nemocnice se dostaly na okraj kapacity. Dvě desítky pacientů z Brna bylo převezeno do Prahy

Devatenáct pacientů brněnských fakultních nemocnic bylo převezeno do tří pražských nemocnic. S deseti pacienty vyjel velkokapacitní vůz Fénix pražské záchranky, další přivezly sanitky a dva vrtulník.

Náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka novinářům řekl, že nemocnice do rána vybírala pacienty, které přepraví. U některých si nepřála převoz rodina, jiní chtějí zůstat v regionu.

K dnešnímu dni je v Jihomoravském kraji bezmála 900 pacientů hospitalizovaných s covidem. Z toho je asi 160 pacientů na jednotkách intenzivní péče, což je nejvíc v celé ČR.

Nemocnice limutuje i nedostatek specializovaného personálu

Limitující je pro nemocnice na jižní Moravě podle hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL hlavně nedostatek specializovaného personálu a to i ve velkých nemocnicích v Brně:

"Ty naše fakultní nemocnice vypováhají těm ostatním regionálním nemocnicím, ale už naráží na strop. Aby měly ten manipulační prostor, tak potřebovaly uvolnit tuto kapacitu, moc za to děkujeme, protože nám to ty nejbližší dny pomůže vyřešit."

Nemocnice ve Vyškově a Kyjově už oznámily, že se kvůli naplněným kapacitám nezvládnou postarat o další pacienty. Prakticky žádná volná lůžka nemají už ani nemocnice v Hodoníně nebo Ivančicích na Brněnsku. Podle ředitele Vyškovské nemocnice Zdeňka Horáka pomůže hlavně očkování.

"Tam je to vidět jednoznačně podle procentuálních údajů. Lidé, kteří tu u nás jednak leží, jsou na intenzivní péči, a nebo umírají, tak naprostá většina je neočkovaných."

Zdravotníci v pražské Fakultní nemocnici Motol vykládají ze sanitky jednoho z pacientů s nemocí covid-19, kteří byli 25. listopadu 2021 transportováni do Prahy z Brna. | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Některé nepřesvědčil k očkování ani pobyt v nemocnici

Odpor k očkování či strach z účinků vakcíny je u mnoha lidí velký. Například pan Marián z Lipníka nad Bečvou, kterému je 71 let, nechce vakcínu ani poté, co v nemocnici skončil na kyslíku.

"Když vidím veškeré ty zprávy, jak kladné, tak záporné, tak těch záporných je podle mě víc, jak těch kladných. A pokud se nebudou testovat očkovaní, tak to nebude nikdy lepší."

Takový přístup pacientů nepřekvapuje ředitele nemocnice v Hranicích Eduarda Solicha.

"Pravděpodobně by bylo dobré uvažovat o povinném očkování dospělé populace. My k dnešními dni hospitalizujeme 20 pacientů na standardním oddělení, tři na intenzivní péči a 99 procent je neočkovaných."

V nemocnicích je podle posledních údajů 5886 lidí s prokázanou koronavirovou nákazou. Počet pacientů v těžkém stavu se blíží 850, což je nejvíc za posledních sedm měsíců.

Na nové maximum se ve středu dostala sedmidenní incidence. Na 100.000 obyvatel připadá 1097 případů nákazy potvrzených za poslední týden. Mezi kraji jsou velké rozdíly. Zatímco ve Zlínském kraji je to 1363 případů. Naopak na druhém konci republiky, v Karlovarském kraji je to 419 případů nákazy na 100.000 lidí.

Velkokapacitní vůz Fénix | Foto: Igor Zehl, ČTK

Nemocnice omezují plánovanou péči

Řada nemocnic zastavuje plánované operace. Patří mezi ně i velké pražské nemocnice, kam byli pacienti převezeni, například největší nemocnice v Česku, Motol. Podle jeho ředitele Miloslava Ludvíka vyčlení na každé klinice 12 lůžek pro covidové pacienty.

"Řekl bych, že ještě minulý týden se zhoršovala situace den ze dne. Teď už se zhoršuje z hodiny na hodinu. Ve chvíli, kdy počet pacientů, kteří potřebují intenzivní péči, překročí padesát, tak už jsme museli překročit k tomu, že přezbrojíme celou nemocnici z normální na covidovou."

Podle Ludvíka jsou pacienti v těžkém stavu zhruba ve dvou třetinách případů nenaočkovaní. Problémem jsou i nemocní zaměstnanci. V Motole je to kolem 120.

Mluvčí nemocnice Bulovka, Eva Libigerová zdůraznila, že omezení se nevztahuje na případy, kdy je pacient ohrožený na životě.

"Akutní a onkologické operace, které by pacienty ohrožovaly na životech, samozřejmě budeme provádět dál a do běžného provozu se vrátíme, jakmile to situace umožní."

Jak dodal jihomoravský krajský koordinátor intenzivní péče Vladimír Šrámek, problémy jsou také v péči o necovidové pacienty.