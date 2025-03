Ministr: České nádrže mají dostatek vody i pro zvládnutí velkého sucha

V českých vodních nádržích je dostatek vody pro zvládnutí velkého sucha i přes srážkově podprůměrnou zimu. Naplněnost nádrží se pohybuje od 66 do 99 procent a dodávky vody nejsou ohroženy. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zemědělství (MZe). Jak situaci ovlivní aktuální deštivé počasí, bude podle ministerstva zřejmé v následujících dnech. Tři české největší vodárenské nádrže, Švihov, Přísečnice a Vír, vykazují podle MZe naplněnost od 87 do 99 procent zásobního prostoru. U tří největších víceúčelových nádrží, což jsou Orlík, Lipno I. a Slapy, se naplněnost pohybuje mezi 66 až 82 procenty. Stav hydrologického sucha eviduje ministerstvo a podniky povodí na třech měřících místech, což odpovídá devíti procentům sledovaných profilů.

Na sucho už dříve upozornil portál Intersucho, podle kterého zasáhly tři nejhorší stupně sucha z pěti v hloubce do jednoho metru 35 procent území Česka. Důvodem počínajících problémů s výrazným suchem byl na srážky extrémně chudý únor, podprůměrné srážky byly i v lednu, uvedl portál. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ale upozornil, že české vodní hospodářství je dobře připravené i na případné pokračování suchého období. "Máme zajištěné dostatečné zásoby i pro případ, že sucho bude pokračovat v dalších týdnech. Vodárenské nádrže jsou připravené plnit svou funkci a dodávky vody nejsou nijak ohroženy," uvedl ministr.