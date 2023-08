Ministr Hladík chce řešit nelegální těžbu vltavínů v jižních Čechách

Nelegální těžba vltavínů je problém, který budou řešit členové vlády. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) novinářům před jednáním vlády řekl, že záležitost není jednoduchá. S nelegální těžbou vltavínů se potýkají jižní Čechy, v některých místech je i zakázaný vstup do lesa kvůli nebezpečně narušené půdě vlivem kopání. Vltavíny jsou často jsou až několik metrů pod zemí a lidé, kteří kameny hledají, ničí i cizí pozemky. Pokud kopou v lese, mohou ohrozit stabilitu stromů. "Obecně, já jsem tu lokalitu navštívil, doporučuji se tam zajet podívat všem, je to šílené. Je to šílené, jakým způsobem jsou rozkopané zemědělská půda, lesy, vzrostlé borovice, třímetrové díry. Prostě nelegální těžba vltavínů je obrovský problém," řekl Hladík. Cena vltavínů je podle něj vyšší než cena zlata a až 60 procent světového trhu vltavínů pochází z nelegální těžby.

Vltavíny se u Ločenic na Českobudějovicku těží i průmyslově, firma MAWE CK chtěla rozšířit těžbu o 30 hektarů. Proti záměru byli místní obyvatelé, vedení obce i ekologické organizace. Rozšíření těžby zatím nebude možné, firma musí doplnit dokumentaci k získání stanoviska EIA.