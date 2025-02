Ministr Vlček v Jižní Koreji jednal o zapojení českých firem do dostavby Dukovan

O zapojení českých firem do dostavby Dukovan i vzájemných investicích diskutoval v Jižní Koreji český ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Informoval o tom ministr na sociální síti X a také korejská agentura Jonhap. Podle ní práce na dohodě o dostavbě Dukovan s konsorciem vedeným jihokorejskou společností KHNP pokračují hladce a její podoba by měla být jasná v březnu. "Právě řešíme nejen maximální možné zapojení průmyslu do dostavby Dukovan a užší spolupráci mezi českými a korejskými firmami v oblasti jádra, ale už se nám podařilo dojednat také kooperaci na rozvoji polovodičového ekosystému," napsal Vlček na X. Obě strany se shodly, že jednání týkající se výstavby dvou nových bloků v Dukovanech pokračují hladce. Vlček s KHNP, která má reaktory v Česku postavit, vyjednával smluvní podmínky, aby dohoda mohla být připravená do března, napsala agentura Jonhap.