Ministr zdravotnictví: Do voleb změníme čtyři zásadní zákony a sjednotíme úhrady za péči

Ministerstvo zdravotnictví plánuje do konce volebního období novelizovat čtyři zásadní zákony, týkající se ochrany veřejného zdraví, veřejného zdravotního pojištění, zdravotních služeb a elektronizace. Cílem je také sjednocení úhrad za stejnou péči, které je z minulosti rozdílné. Až 40 procent péče by pojišťovny měly zdravotnickým zařízením hradit za výkony, ne paušálem. Na bilanční tiskové konferenci to řekl ministr Vlastimil Válek (TOP 09) . Finanční situaci ve zdravotnictví podle něj zlepší schválení automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. Lidí, za které platí zdravotní pojištění stát, zejména dětí, nezaměstnaných či seniorů, je v současné době 60 procent. "Po roce 2035 jich bude 75 procent," řekl ministr. Ušetřit náklady na zdravotní péči může podle něho podpora jednodenní medicíny a centralizace péče. Až 40 procent péče by podle něj do voleb měly zdravotní pojišťovny platit za jednotlivé výkony, ne paušálem. V současné době je to asi 18 procent.