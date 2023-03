Ministr zdravotnictví: Nedostatek některých léčiv bude trvat do letních prázdnin

Nedostatek některých léčiv bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) trvat do letních prázdnin. Ministerstvo je pro podzimní chřipkovou vlnu shání i v zahraničí. Novinářům to řekl na kongresu praktických lékařů. S výpadky některých léků, zejména antibiotik nebo léků proti horečce včetně dětských sirupů, se Česko i další země EU potýkají od loňského prosince. "Situace pořád není dobrá," řekl ministr. Podle něj se ale nestává, že by nebyl dostupný žádný lék, který je na konkrétní onemocnění použitelný. "Vždycky dostaneme do České republiky alespoň jedno antibiotikum z každé kategorie, ale nemusíte dostat to, na které jste zvyklí," dodal. Lékárny se podle dřívějšího vyjádření České lékárnické komory snaží své spádové lékaře informovat o tom, jaké léky je možné předepisovat, protože jsou k dispozici. Zástupci ministerstva podle Válka jednají o dodávkách léků i v zahraničí, například Spojených arabských emirátech nebo v Austrálii. "Není to otázka ceny. Cena může být, jakou chce výrobce, vláda ji schválí a bude hrazená," řekl ministr.