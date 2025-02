Model STEM: Volby by vyhrálo ANO s náskokem přes Spolu a STAN

Volby v Česku by vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,7 procenta voličských hlasů. Následovala by koalice Spolu s 18,5 procenty a hnutí STAN s 11,4 procenty hlasů. Do Sněmovny by se dostalo také hnutí SPD, Piráti a Stačilo!. Motoristé sobě by na potřebnou hranici pěti procent nedosáhli. Vyplývá to z volebního modelu STEM, ve kterém odpovídalo 1563 dospělých. Výsledky se proti modelu zveřejněnému minulý týden výrazně nezměnily.

Opoziční ANO by teď mělo 88 poslanců. Proti výsledkům, které televize CCN Prima News zveřejnila před týdnem, si tak polepšilo o dvě křesla. Koalice Spolu by získala 46 mandátů a STAN 26, tedy o dva víc než před týdnem. Voliči by do Sněmovny vyslali 19 zákonodárců z SPD, 11 ze Stačilo! a deset Pirátů. Proti posledním sněmovním volbám v roce 2021 by tak ANO posílilo o 32 křesel. Koalice Spolu by ztratila 25 poslanců, STAN sedm a SPD jednoho. Piráti by měli o šest zákonodárců víc než teď.