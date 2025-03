Mongolský prezident pokřtil v pražské zoo hříbě

Mongolský prezident Uchnágín Chürelsüch dnes v pražské zoo pokřtil hříbě koně Převalského. Klisna, která se narodila 27. února letošního roku, získala jméno Dagina. Prezident Chürelsüch s ředitelem Zoo Praha Miroslavem Bobkem v pondělí podepsali memorandum, které se týká ochrany divokých velbloudů. Chürelsüch je v České republice od neděle do středy. V pondělí se setkal s prezidentem Petrem Pavlem, v úterý dopoledne zahájil výstavu Čingischán v Národním muzeu. Bobek provedl prezidenta mongolskou expozicí Gobi pro koně Převalského, kterou zahrada otevřela loni v březnu v horní části areálu. Poté následoval křest. Chürelsüch vybral jméno Dagina, což znamená Nebeská víla. Podle pravidel jméno muselo letos začínat na písmeno D. V případě, že by byla klisna v budoucnu převezena do Mongolska, prezident by ji přejmenoval na Východní vílu. "Dosud jsme koně přepravovali do Mongolska západního, nyní chystáme projekt pro východní Mongolsko," vysvětlil Bobek.