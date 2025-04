Moravské zemské muzeum vystaví Věstonickou venuši, nalezena byla před 100 lety

Sošku Věstonické venuše starou až 29.000 let vystaví od června do září Moravské zemské muzeum (MZM) v Brně. K letošnímu výročí 100 let od jejího nalezení připravilo muzeum ve spolupráci s dalšími institucemi sérii akcí. Program oslav zástupci muzea představili novinářům. Hlavní částí projektu nazvaného Venuše100, který má i vlastní webové stránky, bude stejnojmenná výstava v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Hlavní roli na ní bude mít originál sošky. "Obvykle venuši kvůli obavám z poškození vystavujeme v krabičce, lidé ji tak vidí pouze zpředu. Tentokrát ale bude umístěna ve vitríně na otočném stojánku ve vzpřímené poloze, lidé tak budou mít jedinečnou možnost si ji prohlédnout ze všech stran a všimnout si některých detailů, jako je otisk prstu dítěte nad její levou hýždí," uvedl kurátor Věstonické venuše a vedoucí ústavu Anthropos Petr Neruda.

Vystavení samotné venuše není jedinou výstavou spojenou s letošním výročím. Už 24. dubna začne v Archeoparku Pavlov a na zámku v Mikulově výstava Druhý život venuše, která představí sošku tak, jak se během let objevovala v literatuře, filmu, hudbě či výtvarném umění. Výstavu Venuše100 v Dietrichsteinském paláci vystřídá výstava Mýtus velké bohyně. "Ač je Věstonická venuše nepochybně nejslavnější a největší fenomén, v našich depozitářích máme z doby neolitu asi 400 venuší z různých míst na Moravě. S jejich pomocí bychom chtěli prezentovat neolit jako dobu velmi živou, barevnou a společenskou. Jak víme díky analýzám, keramika té doby byla stejně jako venuše velmi pestrá a barevná. Na výstavě bychom navíc rádi otestovali nové metody a postupy, které budeme v dalších letech chtít uplatňovat v dalších expozicích," poznamenal ředitel Historického muzea MZM Marek Junek.