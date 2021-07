Moravskoslezský kraj čeká z EU víc než 18 mld. Kč na rozvoj po těžbě uhlí

Moravskoslezský kraj by měl v souvislosti s koncem těžby uhlí z Evropské unie čerpat více než 18 miliard korun. Připraveno má 13 strategických projektů. Regionu by měly pomoci zvládnout transformací spojenou s útlumem důlní činnosti. Novinářům to dnes řekl hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO) po setkání s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Kromě Moravskoslezského kraje by na podobné zdroje měly dosáhnout i kraje Karlovarský a Ústecký.

Podle Vondráka se bude transformace kraje silně dotýkat i klimatických balíčků, které v těchto dnech komise představila. Komise například navrhuje, aby se do roku 2035 skončilo s výrobou benzinových a dieselových vozů. Mnoho automobilek se podle Timmermanse tímto směrem už vydalo a auta výhradně s nulovými emisemi budou některé schopny vyrábět už v roce 2028, 2029 či 2030. Brusel rovněž navrhuje zásadní rozšíření systému emisních povolenek, jejichž prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov.