Evropská komise schválila český národní plán obnovy. Česku se tak otevře cesta ke 180 miliardám korun

Česko podle Bruselu splnilo zásadní požadavky, podle nichž musí země nejméně 37 procent svého podílu na fondu vyčlenit na projekty určené k ochraně klimatu, pětinu pak na digitalizaci ekonomiky. Na co peníze půjdou shrnul premiér Andrej Babiš (ANO).

"Národní plán obnovy vznikal od podzimu loňského roku a v plánu reflektujeme striktní požadavky směřující ke klimatickým cílům. Tam směřuje 41,6 % všech investic plánu, na digitalizaci půjde 22,1 %. Národní plán obnovy se skládá ze šesti tematických pilířů. Sestavili jsme ho tak, aby z něj benefitovali všichni. Všem občanům přinese například lepší komunikaci s úřady, elektronizaci zdravotnictví, kvalitnější a bezpečné cestování na železnici, podporu digitálních dovedností na školách a modernizaci sociálních služeb. Významné investice, celkem 12 miliard korun půjde do prioritních oblastí ve zdravotnictví, zejména na onkologickou prevenci a péči."

Plán dále zahrnuje investice do energie z obnovitelných zdrojů, výměny uhelných kotlů a zlepšení energetické účinnosti budov. Další peníze podle hodnocení EK zamíří do digitální infrastruktury, digitalizace zdravotnictví, justice či stavebních úřadů. Podpořeni budou také podnikatelé, start-upy, kulturní a kreativní sektor, poznamenal Babiš. Příspěvky může Česko čerpat až do roku 2026.

Podle Evropské komise jde ve světovém srovnání o největší plán obnovy

Fond, na který si EU vzala na finančních trzích společnou půjčku, má členským zemím pomoci oživit hospodářství zasažené koronavirovou pandemií či je lépe připravit na její případné opakování.

"Oceňuji, že tento nový nástroj je postaven výkonostně. Zřídíme například určitý počet nových míst ve školkách, abychom pomohli rodičům malých dětí. Až to splníme, tak z nástroje dostaneme do státního rozpočtu předem domluvený příspěvek. Národní plán obnovy je právě podmínkou pro čerpání prostředků z tohoto nástroje," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), který v Česku přivítal ve Státní opeře předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

"850 miliard euro v dnešních cenách, to je celková hodnota tohoto balíčku. Jedná se o největší plán obnovy ve světovém srovnání. Jedná se o obnovu, kterou potřebuje Evropa a ČR nyní z hlediska budoucnosti a dnes Evropská komise dala zelenou České republice, aby rozjela plán obnovy po skvělé spolupráci a pečlivém vyhodnocování," uvedla Ursula von der Leyenová.



Česko by kromě přímých dotací mohlo z fondu získat i výhodně úročené půjčky. Na rozdíl od některých jiných zemí o ně však zatím nepožádalo, ačkoli Babiš před červnovým summitem tuto možnost otevřeně podpořil.

Andrej Babiš tvrdí, že ve střetu zájmů není

Aby však Česko mohlo dostat celý svůj podíl na fondu, budou české úřady podle komise muset v příštích měsících dodržet kritéria stanovená pro ochranu peněz EU před střetem zájmů.

Unijní exekutiva v letos zveřejněném auditu dospěla k závěru, že úřady neřeší systémový problém se střetem zájmů premiéra Babiše. Ten podle auditorů stále ovládá holding Agrofert, ačkoli jej vložil do svěřenských fondů. Komise proto nehodlá firmám z této skupiny vyplácet dotace ze strukturálních fondů.

Sám Babiš tvrdí, že střet zájmů nemá a že dodržuje české zákony. Evropské peníze se v Česku podle Andreje Babiše (ANO) rozdělují transparentně. Na tiskové konferenci v Praze řekl, že nemá pocit, že by od jeho vstupu do vlády mělo Česko systémový problém i s ohledem na střet zájmů.