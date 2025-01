Mostné se v Praze vybíralo od nepaměti, vydrželo až do časů první republiky

Dostat se v Praze z jednoho břehu Vltavy na druhý stálo dlouhá staletí každého člověka pár drobných mincí, tato praxe se datuje až do časů Juditina mostu. Placení mostného vydrželo až do časů první republiky, zrušeno bylo před 100 lety, 24. ledna 1925. Přes Karlův most se sice v té době chodilo už 110 let zdarma, na dalších mostech se ale dlouho vybíralo dál. A v Praze se dodnes najdou důkazy této praxe, například výpravné budky výběrčích na dnešním mostě Legií nebo domek na Kosárkově nábřeží u Mánesova mostu.

Za přechod pražských mostů se před zavedením korunové měny (původní zlatý Rakousko-Uhersko nahradilo korunou v roce 1892) dával jeden krejcar, šlo ale pořídit i předplatné, kdy člověk za deset krejcarů dostal 11 kovových známek určených k hrazení mostného. Za kolo či dvoukolový trakař se platily dva krejcary, dětský kočárek a čtyřkolový trakař stál čtyři krejcary a kůň šest krejcarů. Mýtné ale neplatili všichni - vojáci a policisté v uniformě mohli přejít zdarma. Výběrčím mostného Pražané říkali všelijak, třeba datlové, protože "klofali" z misky drobné mince.