MPO: Jednání s koncernem VW o gigafactory pokračují

Jednání zástupců české vlády s koncernem Volkswagen o možné výstavbě továrny na baterie do elektromobilů v Líních u Plzně nadále pokračují, stejně jako technická příprava projektu. ČTK to řekl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka. Reagoval tak na informaci listu Financial Times, že koncern rozhodnutí stavět gigafactory odkládá a chce se nyní soustředit na stavbu obdobné továrny v Severní Americe. Mluvčí vlády Václav Smolka ČTK řekl, že rozhodnutí o výstavbě továrny v Americe bylo dlouhodobě plánované a s továrnou v Evropě nesouvisí. O tom, že bude Volkswagen potřebovat na rozhodnutí o gigafatctory více času, mluvil před týdnem i předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer. Důvodem je podle něj případné zohlednění změn v novém balíčku podpůrných opatření v programu Green Deal, který chystá Evropská unie. "Česko má nyní v rámci kandidátských zemí skvělou pozici k získání gigafactory. Je ale nyní potřeba počkat, co přinese takzvaný nový Green Deal. Koncern jej musí zhodnotit i z hlediska dotací a investičních pobídek," uvedl Zellmer. Podle Financial Times se nyní chce Volkswagen soustředit na výstavbu obdobné továrny v Severní Americe, kde by na ni mohl získat pobídky ve výši deseti miliard eur (235 miliard Kč).