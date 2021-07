Na aukcích v ČR se za pololetí prodalo umění za rekordních 846 milionů

Sběratelé a investoři v prvním pololetí na sálových aukcích umění a starožitností v ČR utratili rekordních 846 milionů korun. V této částce nejsou započteny internetové aukce ani specializované numismatické či filatelistické aukce, s nimi by celkový obrat trhu s uměním činil víc než miliardu korun. ČTK to řekl Jan Skřivánek ze serveru Artplus specializovaného na trh s uměním. Údaje vyplývají z obratů 15 největších aukčních domů v ČR. Částka, kterou sběratelé utratili od února do června letošního roku, je nejlepším výsledkem za jedno pololetí. Dosud tento titul patřil prvnímu pololetí roku 2019, kdy celkový obrat činil 737 milionů korun. Nejdražším dílem prvního pololetí je s cenou 79,6 milionů korun obraz Cirkus od Toyen. Žebříček nejdráže prodaných obrazů na aukcích v ČR vede od loňska obraz Divertimento II Františka Kupky, který se prodal za 90,24 milionu korun.