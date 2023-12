Na dovolenou v Česku chce tuto zimu vyrazit 43 procent Čechů, meziročně méně

Podíl Čechů, kteří plánují strávit zimní dovolenou v tuzemsku, meziročně klesl. Podle průzkumu státní agentury CzechTourism je jich v současnosti 43 procent, o čtyři procentní body méně než loni. Průměrně chtějí Češi na dovolenou mít sedm dnů, což je o jeden den méně než minulý rok. Ve srovnání s loňskem naopak vzrostla očekávaná útrata na osobu, a to o 472 korun na 6833 korun. Výsledky průzkumu, kterého se letos zúčastnilo 1000 respondentů, má ČTK k dispozici. Podíl Čechů plánujících zimní dovolenou v zahraničí podle průzkumu naopak vzrostl, a to o šest procentních bodů na 33 procent. V Česku lidé nejčastěji vyrazí do horských středisek v Libereckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji. Lehce sportovat bude 30 procent dotázaných, na zcela aktivní dovolenou se chystá 21 procent Čechů.