Ceny chat a chalup klesají. Mnozí lidé zjišťují, že ufinancovat dvě nemovitosti je problém

Chaty a chalupy se v době covidu prodávaly rychlostí blesku. Lidé chtěli do přírody a po chalupách se jen zaprášilo. Rekordně rostly i jejich ceny. To se teď mění. Mnozí lidé zjistili, že ufinancovat dvě nemovitosti je v době rostoucí inflace problém.

V nabídce realitních kanceláří je chat a chalup o třetinu víc než před rokem. A navíc levnějších. Řada nemovitostí však právě z tohoto důvodu z nabídek realitních kanceláří zmizela. Jejich majitelé nechtějí prodávat pod cenou.

Největší propad cen - staré domy před rekonstrukcí

Největší propad je u domů, které vyžadují rekonstrukci. Majitelé musí platit nejen hypotéku, ale také opravy. A při nich u starších domů nevíte, na jaký problém narazíte. Jsou nehospodárné a navíc výrazně stouply ceny stavebních materiálů a platy řemeslníků, kteří se těžko shánějí.

Foto: Miloš Turek, Radio Prague International

Někteří lidé zjišťují, že je chalupaření nebaví. Navíc je to poměrně drahý koníček. Ti, co koupili za covidu, nemají k místu osobní vztah, jako je to v rodinách, kde si chalupy předávají z generace na generaci, a tak se nesnaží nemovitost za každou cenu udržet.

Pomoct sice může dotační titul Oprav dům po babičce, který má však řadu omezení. Není to tak, že byste dostali milion korun a pustili se do rekonstrukce. Každá část stavebních prací má přesně maximální dotaci. Kromě toho musí být lidé ekonomicky aktivní a po rekonstrukci tam mít 10 let trvalé bydliště. Na ostatní náklady mohou čerpat zvýhodněný úvěr. Přesto by na tento typ renovací mohly dosáhnout i nízkopříjmové rodiny.

Zájem je také o netypické bydlení

Například ve Středočeském kaji je teď nabídka rodinných domů nejvyšší za pět let. Před prázdninami nabízel portál sReality ve středních Čechách 2900 domů, teď je v nabídce o tisícovku víc. A nárůst tlačí ceny dolů nebo stagnují.

Ilustrační foto: Martina Stejskalová, Radio Prague International

Větší zájem je o kompletně zrekonstruované objekty. Nebo o chaty v okolí řek a přehrad. Češi začínají mít v oblibě i netypické bydlení, třeba tiny-houses či různé typy kontejnerového rekreačního bydlení či mobilheimy. A nebo apartmány v rezidenčních objektech. Ty se staví na Lipně, v Krkonoších, v Jizerských horách a v Krušných horách kolem Klínovce. Roste zájem i o zahraniční nemovitosti. Tady vedou Kanárské ostrovy nebo nemovitosti v okolí termálních lázní v Maďarsku a na Slovensku.