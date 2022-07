Na Ekofilm v Brně přihlásili filmaři z 50 zemí přes 240 snímků

O účast na mezinárodním festivalu Ekofilm v Brně letos usilují autoři 243 dokumentů z více než 50 zemí světa. Největší zájem projevili filmaři ze Spojených států, Německa a Česka. Z přihlášených filmů vybere dramaturgický tým 25 nejzajímavějších, které postoupí do finálové soutěže. Nejstarší environmentální filmový festival v Evropě se uskuteční v Brně od 12. do 15. října, oznámil za pořadatele Vratislav Vozník. "Stejně jako v minulých letech je znatelný nárůst tématu orientovaného na společenský aktivismus, kterému se věnují tvůrci napříč generacemi. Ať už se jedná o apel na udržitelnost, filmové rekonstrukce lokálních katastrof způsobených korporacemi, právní odpovědnost nebo vhled do života aktivistů, osvětlení motivací a kauz, které zní společností," uvedla vedoucí dramaturgického týmu Jitka Kotrlová.