Na Masters of Rock do Vizovic přijelo 20.000 metalových fanoušků

Na letošní 18. ročník festivalu Masters of Rock přijelo do Vizovic na Zlínsku od čtvrtka zhruba 20.000 fanoušků tvrdé muziky z bezmála čtyř desítek zemí světa. Festival dnes večer uzavře jedna z hlavních hvězd, finská skupina Nightwish. Na přehlídce představí své poslední album nazvané Human. :II: Nature. ČTK to dnes řekl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Přehlídka metalové muziky, která v areálu likérky Rudolf Jelínek nabídla na dvou pódiích vystoupení více než sedmi desítek kapel z 15 zemí, byla předem vyprodaná. Do Vizovic podle Darona dorazili fanoušci z mnoha evropských států, ale i například z Brazílie, Kanady, USA nebo Japonska. Původně se měl 18. ročník festivalu ve Vizovicích uskutečnit v červenci 2020, kvůli opatřením proti šíření koronaviru jej však organizátoři odložili. Stejné to bylo také loni. Organizátory podle Darona podrželi fanoušci, kteří většinu zakoupených vstupenek nevrátili a počkali na letošní ročník.