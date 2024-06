Na severovýchodě ČR hrozí dnes silný déšť a povodně

Na severovýchodě České republiky hrozí dnes vydatný déšť a povodně. V Beskydech spadlo do rána až 140 milimetrů srážek. Meteorologové proto rozšířili výstrahu, která v Moravskoslezském a Zlínském kraji varovala před silným deštěm a bouřkami. Výstraha před stoupajícími hladinami řek dál platí pro Prahu, část Plzeňského a Středočeského kraje.

Déšť působí problémy na Frýdecko-Místecku. Hasiči od pondělního večera do dnešního rána vyjeli téměř ke stovce zásahů. Odčerpávali vodu ze zaplavených sklepů, čistili zanesené kanálové vpusti. Novinářům to sdělil mluvčí hasičů Lukáš Popp. Meteorologové upozorňují na to, že na některých tocích může hladina dosáhnout až třetího stupně povodňové aktivity. Voda tak může zaplavovat níže položená obydlí.

Vytrvalý déšť působí problémy v Třinci na Frýdecko-Místecku, voda tam strhla provizorní lávku přes Olši a vytopila domov pro seniory v části Oldřichovice. Zaplavené jsou i některé domy. ČTK to řekl mluvčí magistrátu Stanislav Cieslar.

Od poloviny týdne bude srážek ubývat, obloha se vyjasní a přeháňky či bouřky se objeví už jen místy a občas. Začne se také oteplovat, zejména na jihovýchodě země až na 27 stupňů Celsia.