Na střeše Obchodního domu ve Zlíně budou k vidění obrazy Zdeňka Buriana

V galerii na střeše Obchodního domu ve Zlíně budou od čtvrtka k vidění obrazy Zdeňka Buriana. Jeho díla se mimo jiné stala předobrazem slavného filmu Karla Zemana Cesta do pravěku, který vznikl právě ve Zlíně. Výstava přenese návštěvníky do světa dinosaurů a dalších zvířat druhohor, potrvá do 15. září, sdělila dnes ČTK mluvčí obchodního domu Martina Žáčková. Podle hlavního organizátora Pavla Chmelíka nabídne výstava v Galerii Desítka přes 200 Burianových originálů.

Od malířova úmrtí letos uplynulo 40 let. Výstavu doplňuje řada dalších děl zapůjčených soukromými sběrateli i státními kulturními institucemi. K vidění budou i světoznámé ilustrace, kterými Zdeněk Burian doprovodil řadu dobrodružných knih. Jako pozvánka na výstavu jsou již nyní u obchodního domu instalovány velké exponáty pravěkých zvířat zapůjčené z tuzemských dinoparků, u nichž se může kdokoli vyfotit na památku.