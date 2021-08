Ve Zlíně ožil pravěk v podání Zdeňka Buriana. V obchodním domě se usídlili dinosauři

Galerie v nejvyšším patře Baťova obchodního domu | Foto: Obchodní dům ve Zlíně

Zdeňkovi Burianovi teď patří nejvyšší patro zlínského Baťova obchodního domu, uvedl Pavel Chmelík z galerie Artrium.

"Je tu celkem 204 originálních děl. Obchodní dům vybudoval špičkovou galerii na střeše bývalé vlajkové lodi rodiny Baťů. Je tady moderní galerie, která je klimatizovaná a nabízí jedinečný pohled na tohle krásné moravské město Zlín.

Pravěcí lidé na obrazech Zdeňka Buriana | Foto: Obchodní dům ve Zlíně

Výstava je unikátní tím, že se nám podařilo získat dva obrazy z Národního muzea v Bratislavě. Burian v roce 1952 namaloval celkem čtyři obří obrazy. Jsou to největší oleje, které vytvořil. Dva zůstaly v Národním muzeu v Praze a dva putovaly do Národního muzea v Bratislavě. Téměř po sedmdesáti letech se ti čtyři obrovští bratři potkali zase společně, tak jako kdysi v ateliéru Zdeňka Buriana."

Nechápu, jak to ten Burian vyfotografoval, říkají návštěvníci

Na výstavě jsou kresby, olejová plátna, a nebo ty staré školní obrazy, které Burian maloval?

Zdeněk Burian ilustroval i řadu knih s indiánskou tematikou | Foto: Obchodní dům ve Zlíně

"Burian byl doslova mistr všech technik. Je špičkový v perokresbě, v tužce. V čem je světovou jedničkou, je technika kvaše. Tím dokonce překonal Luďka Marolda, který touto technikou oslňoval celou Paříž. Burian tuhle starou techniku uchopil tak mistrně, že mu umožnila dosáhnout dokonalosti i s fotografií. Proto často dochází ke komickým situacím, že stojí některý návštěvník u obrazu a říká: „No to nechápu, jak to ten Burian mohl tehdy vyfotografovat!

Je to samozřejmě věc, která je stará. Arabové ji znali už někdy ve 12. století. Ve 14. století se technikou kvaše zabývali Italové, dostává se dál do Evropy. Burian se stává světovým. Díky černobílému kvaši Buriana skutečně znají v Americe a po celém světě. Znají ho nejenom díky takto dokonale zvládnuté technice, ale i díky tomu, že on jako malíř paleo-artu, čili něčeho, co přibližuje tu dávnou, krásnou minulost, to dělá vědecky a zároveň s tím uměleckým duchem. To je něco naprosto jedinečného.

Zdeněk Burian | Foto: ČT24

Burian byl velmi přísný a důsledný v té vědeckosti. Nelenil některý obraz, když přišly nové poznatky z vědy, třeba po dvaceti letech předělat. To je neuvěřitelná houževnatost a taky zodpovědnost vůči těm dalším generacím. Maluje i překrásné věci z divokého západu, nejrůznější krajiny."

To jsou ty ilustrace ke knihám?

"Burian jako ilustrátor je jedinečný. Vytvořil celkem 13 tisíc obrazů. To nepočítáme nějaké jednoduché skici a nákresy."

Obchodní dům ožil modely prehistorických zvířat

Jeho ilustrace se staly podnětem i ke slavnému filmu Karla Zemana Cesta do pravěku. Máte na výstavě také ukázky z toho filmu?



"Ano, určitě. To se nám podařilo, protože tady ve Zlíně ten film vznikl v roce 1955. Karel Zeman už byl velkým kumštýřem. On sám také velmi hezky maloval. Tento velký celovečerní film dnes ukazuje, že je to skutečně film pro celou generaci a má společného jmenovatele. To je právě láska k těm starým zašlým časům, to by mohl být ten symbolický trilobit, kterého ve filmu ti kluci drží v dlani. Toho trilobita tisíckrát v dlani držel stejně tak Karel Zeman jako Zdeněk Burian."

Vaše výstava je velmi úspěšná. Je pro dospělé i malé děti. Vy je tam lákáte dinosaury, kteří jsou u obchodního domu.

Model stegosaura | Foto: Obchodní dům ve Zlíně

"To je pro mne, jako pro galeristu, takový fór. To jsou věci, které jsou velmi populární. Jsou to sochy z dinoparků, takže celý ten nádherný funkcionalistický obchodní dům najednou ožil těmi modely různých prehistorických zvířat. Dokonce některé figury se pohybují nebo umí zamručet. Děti jsou nadšené, protože celý obchodní dům, ty jednotlivé pasáže jsou protkané právě takovýmito krásnými modely z různých dinoparků. Je to moc hezká upoutávka, mně se to líbilo, když to propagační oddělení navrhlo. Ti, kteří chtějí kousek dál, do toho opravdového kumštu, tak pro ty je tady ta expozice s nádherným výhledem na Zlín."