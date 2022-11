Na sv. Martina sněžilo v ČR minulých deseti letech čtyřikrát, většinou na horách

Pranostika spojená se svatým Martinem, který by podle ní měl 11. listopadu přijet na bílém koni, se v Česku vyplnila v uplynulých deseti letech čtyřikrát. V den svátku Martina nasněžilo v roce 2013, 2016, 2017 a 2019. Sníh se ve značné části země objevil jen před šesti lety. V ostatních případech napadl pouze na horách a brzy roztál. Letos svatý Martin sníh do Česka podle meteorologů nepřiveze. Aby nasněžilo, muselo by být o pár stupňů chladněji a v Česku by musely být vyšší hory, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Lidé na svátek svatého Martina obvykle očekávají první sněhovou nadílku kvůli pranostice "Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí", nicméně Martin může podle pranostik přijet i na šedém koni, který symbolicky znázorňuje mlhy a věští střídavou zimu, nebo na žlutém, který představuje sucho a ohlašuje suchou a tuhou zimu. Podle meteorologa Jana Munzara původ těchto pranostik sahá zhruba do poloviny 19. století.