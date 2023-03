Na vrchol Petřínské rozhledny by se mohla vrátit svatováclavská koruna

Na vrchol Petřínské rozhledy v Praze by se mohla vrátit svatováclavská koruna, která na ní původně byla a kterou nahradil televizní vysílač. Koruna by se mohla dát zpět při plánované rekonstrukci rozhledny. Do diskuse o jejím možném návratu plánuje město zapojit také veřejnost. V rozhovoru s ČTK to řekl pražský radní Jiří Pospíšil (TOP 09). Petřínská rozhledna se prvním návštěvníkům otevřela 20. srpna 1891 u příležitosti jubilejní První zemské výstavy v Praze. "Promýšlíme rekonstrukci Petřínské rozhledny a určitě povedeme veřejnou debatu o tom, jestli zachovat současný vzhled, a nebo zda jí dát ten původní, kdy na vrcholu byla svatováclavská koruna, která byla ve 20. století odstraněna a nahrazena (televizním) vysílačem," řekl Pospíšil. Koruna na vrcholu rozhledny symbolizovala českou státnost a království. Pokud by se město rozhodlo ji vrátit, tak přestože se ta původní nedochovala, nebude podle Pospíšila problém s vytvořením přesné kopie. Kromě fotografií by mělo mít město k dispozici také technickou dokumentaci. Město společně se svou firmou Prague City Tourism (PCT), která má rozhlednu na starosti, plánují rekonstrukci interiérů. O rozsahu oprav se nyní jedná