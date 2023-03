Nad východní polovinu Česka se může v neděli přesunout písečný prach ze Sahary. Upozorňují na to meteorologové. Jemný poprašek podobný pylu dokáže snížit množství slunečního záření, a to může ovlivnit teploty. Kvůli písečnému prachu se taky může nebe zbarvit do oranžova až do červena - a to hlavně při východu a západu slunce.