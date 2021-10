Vědci učí umělou inteligenci předpovídat co nejpřesnější počasí

Matej Choma | Foto: archiv Mateje Chomy

Ta vás buď přinutí rychle sklízet, nebo ukáže, že se mraky odkloní. Tato krátkodobá předpověď je výsledkem spolupráce vědců z ČVUT a Meteopressu.

"Je to velmi krátkodobá předpověď typu, jestli za hodinu bude na konkrétním místě pršet nebo ne. Takže když se díváte na radarové mapy, tak je tam vývoj, jak to bude vypadat za hodinu. Používáme historická radarová data, kdy se díváme na situaci nad Českou republikou za poslední tři roky a tyto informace bereme jako vstup do neuronové sítě,"přiblížil Petr Šimánek z ČVUT, jeden z řešitelů projektu, který se opírá o závěrečnou práci studenta Mateje Chomy.

Vědci z ČVUT ve spolupráci s firmou Meteopress učí umělou inteligenci předpovídat co nejpřesnější počasí. Číst v meteorologických mapách a vyznat se v ohromném množství dat získaných z družic a radarů.

Krátkodobá předpověď je přesnější o 40 procent

Ilustrační foto: ČVUT

Teď vědecký tým učí umělou inteligenci předpovídat počasí na delší dobu - na 24 nebo 48 hodin.

"Zde využíváme numerické modely, evropské i americké, které dáváme umělé inteligenci. Zároveň jí nabízíme situace z historie: předpověď byla taková a to skutečné počasí bylo třeba jiné, než předpověď. Snažíme se ji naučit, aby předpověď zlepšila a co nejvíce zpřesnila, aby byl výsledek lepší než samotná numerická předpověď."

A daří se jí to?

"Daří se jí to. Je to poměrně výrazná a skoková změna. Numerická simulace je sama o sobě velmi komplikovaná. Ta umělá inteligence se naučí opravit typické chyby těch numerických modelů. V případě té velmi krátkodobé předpovědi máme ověřeno od dánského hydrometeorologického ústavu, že jsme asi o 40 procent lepší, než současné používané metody. V případě toho, co v tuto chvíli vyvíjíme, to je ta předpověď na dva dny, tak tam teploty předpovídáme v průměru o 15 procent lépe. Především lépe předpovídáme vlny veder nebo naopak velmi chladné dny a podobně."

Zdroj: ČHMÚ

Vycházeli jste ze závěrečné práce vašeho studenta. Je také členem řešitelského týmu?

"Ano, je výrazným členem. Dál se na tom podílí. Teď pracujeme na diplomové práci, kde je jeho cílem ještě pomoci těm neuronovým sítím, nebo-li té umělé inteligenci tím, že jí přidáme naše znalosti o fyzice."

A kde jsou v tomto procesu meteorologové?

"Meteorolog je tam stále velmi důležitý člověk. V případě Hodonínska, jak tam bylo tornádo, to je věc, kterou jsme nedokázali úplně predikovat. My jsme předpovídali velmi silný vítr a srážky. Podíval se na to zkušený meteorolog z Meteopressu a vyhodnotil, že se opravdu blíží něco hodně ošklivého. Dávali už dvě hodiny před tím nějaké varování, že se tam něco děje. Takže my meteorology nenahrazujeme, přidáváme další zdroj informací, podle kterého mohou lépe vyhodnocovat počasí do budoucna."

Mapa s vyznačením dosahu meteoradarů | Zdroj: ČHMÚ

Co vy a předpovědi počasí? Připravujete třeba nějakou oslavu, blíží se mraky. Díváte se na radarovou mapu?

"Ano, dívám se na tu naši předpověď, protože jí věřím."

Další informace pro přesnější předpověď počasí by mohl časem dodat třetí páteřní radar v Česku, který chystá armáda a Český hydrometeorologický ústav. Jak napsal deník Právo, dnes jsou k dispozici dva meteoradary, jeden v Brdech a druhý blízko Boskovic na Moravě. Ideální místo pro třetí radar by bylo Podkrkonoší nebo Železné hory.