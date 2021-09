Národní muzeum otevírá expozici Zázraky evoluce a znovu ukazuje plejtváka

Projít evolucí života na Zemi od podmořského světa až po velké suchozemské i vodní savce umožňuje nová stálá expozice Národního muzea. S názvem Zázraky evoluce zaujímá šest sálů, kde je vystaveno 1500 předmětů. Prohlídka vrcholí sálem s kostrou plejtváka myšoka, která stála na konci 19. století u zrodu přírodovědeckých expozic Národního muzea. Vedení muzea dnes novou expozici představilo novinářům.

"Restaurovaná kostra velryby opět plave v čele své družiny, která nyní čítá více jak 1500 exponátů a modelů zvířat z celého světa, z toho je 400 zcela nových preparátů a modelů," řekl dnes generální ředitel muzea Michal Lukeš. "Na 1500 metrech čtverečních vyprávíme úžasné příběhy přírody a ukazujeme zázraky evoluce za pomoci moderních výstavních metod, multimédií, designu a interaktivních prvků," uvedl generální ředitel muzea Michal Lukeš.

"Nechtěli jsme dělat expozici pro odborníky a další naše kolegy z univerzit, chtěli jsme udělat expozici pro masu lidí. Pro lidi, které to zaujme tím, že do toho vejdou, a expozici, která musí být vizuálně atraktivní a taková, aby si v ní každý našel to své," řekl ředitel Přírodovědeckého muzea NM Ivo Macek.