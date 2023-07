Návrh: Obce musí pravidelně sledovat demografický vývoj kvůli zajištění škol

Obce a kraje budou nejspíš muset začít pravidelně sledovat demografický vývoj, a to kvůli zřizování či rušení školek a škol. Minimálně jednou ročně by měly zjišťovat věkové složení obyvatel, počty přistěhovaných či počty odmítnutých žádostí o umístění dětí. Výslovně to ukládá chystaná novela o dětských skupinách se změnami školského zákona, kterou zveřejnila na svém webu vláda. Návrh počítá také s tím, že by tříleté děti měly mít místo ve spádové školce zaručené.

V Česku je nedostatek míst ve školkách, a to hlavně ve větších městech. Při početnějších ročnících dětí chybí i místa v základních školách či družinách. Letos se problém ukázal při přijímacím řízení na gymnázia a střední školy.

Podle autorů novely nabídka předškolní péče a vzdělávání neodpovídá demografickým výkyvům a cílem je nastavit pravidelné hodnocení a plánování podle potřeb v lokalitě. Nedostatek míst ve školkách a školách omezuje lidi v plánování rodičovství i při slaďování práce a rodiny, stojí v podkladech. "Pro obce je rovněž výhodné zajistit služby pro mladé rodiny vzhledem k omezení vylidňování," uvedli autoři.