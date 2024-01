Nedvěd odmítl nabídku stát se manažerem české fotbalové reprezentace

Pavel Nedvěd odmítl nabídku stát se manažerem fotbalové reprezentace. Někdejší kapitán národního mužstva a držitel Zlatého míče z roku 2003 si po mnoha letech mimo republiku není jist, zda by v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci. Jednapadesátiletý bývalý dlouholetý člen vedení Juventusu Turín to uvedl ve vyjádření zaslaném ČTK.

Vedení asociace vybírá nového trenéra a manažera národního týmu poté, co se v listopadu po konci kvalifikace navzdory postupu na evropský šampionát v Německu rozhodl nepokračovat kouč Jaroslav Šilhavý. Jeho nástupce by měl být znám ve čtvrtek po poledni po mimořádném zasedání výkonného výboru, o jehož konání novináře informoval mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Podle médií by se novým trenérem měl stát Ivan Hašek.