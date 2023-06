Nejlepší výhra, řekla Muchová. Po postupu do finále Roland Garros si pobrečela s rodiči

Za největší úspěch v kariéře označila tenistka Karolína Muchová vítězství nad Běloruskou Arynou Sabalenkovou, po němž postoupila premiérově do finále Roland Garros. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce zdolala po více než tříhodinovém boji světovou dvojku 7:6, 6:7, 7:5 a triumfu si vážila o to víc, že otočila v rozhodujícím setu vývoj z nepříznivého stavu 2:5. Po utkání novinářům řekla, že vždy v podobný úspěch věřila a po odchodu z kurtu Philippa Chatriera si poplakala štěstím. V boji o premiérový titul vyzve v sobotu světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

"Ten zápas bych dala určitě do top tří. Možná byl i nejlepší vzhledem k tomu, jak se vyvíjel a jak se nakonec otočil. Asi ano, díky tomu, že mě posouvá do finále, je to asi má nejlepší výhra," přemítala Muchová. Když se zamyslela, jak jí zní oslovení grandslamová finalistka, usmála se. "Je to super. Nevím, co by mi teď znělo v uších lépe." Semifinále na pařížské antuce s vítězkou Australian Open Sabalenkovou přirovnala k horské dráze. Největší obrat zinscenovala česká tenistka, která v závěrečné sadě zvrátila vývoj ze stavu 2:5. Hned v úvodu odvrátila mečbol a poté získala další čtyři hry včetně dvou brejků.

Běloruská tenistka a světová dvojka Aryna Sabalenková ocenila po prohře výkon své přemožitelky Karolíny Muchové, sama litovala zahozených příležitostí. Na tiskové konferenci řekla, že v závěru ztratila rytmus.