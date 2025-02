Nepravomocně odsouzený hejtman Půta nebude kandidovat ve sněmovních volbách

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), kterého soud ve středu uznal částečně vinným v korupční kauze, nebude kandidovat v letošních sněmovních volbách. Řekl to ČT24. Domnívá se proto, že jeho kauza hnutí STAN ve volbách do Poslanecké sněmovny neuškodí. Půtu soud nepravomocně potrestal za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého.

Zopakoval, že na hejtmanský post rezignovat nehodlá. Jeho rezignaci nikdo nenavrhl ani na čtvrtečním zasedání užšího vedení Starostů a nezávislých, nevyzval ho k ní ani předseda hnutí Vít Rakušan.