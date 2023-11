Noblesa, moudrost, humor a evropský přesah. Politici vzpomínají na Karla Schwarzenberga

Symbolem návratu svobody, demokracie a tradičních evropských hodnot do Česka byl bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který zemřel v sobotu ve věku 85 let, uvedl na sociální síti X europoslanec a bývalý předseda TOP 09 Pospíšil. Své vzpomínky na čestného předsedu TOP 09 sdílejí i další politici ze strany, kterou Schwarzenberg spoluzakládal. Nynější šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na sociální síti X zmínila, že podle Schwarzenberga musí mít politik rád lidi. "On je rád měl a lidé jeho. Je mi nesmírně lito, že nás opustil. Zanechal nám však odkaz, který je nesmrtelný a musíme ho nést. Budu vždy vděčná, že tak zásadně ovlivnil i můj život. Odpočívejte v pokoji, Karle," uvedla.

Podle prezidenta Petra Pavla odešel ve všech ohledech velký muž. „Služba naší zemi pro něj byla nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním. Bylo mi velkou ctí znát ho osobně. Jeho noblesu, moudrost, laskavý humor a evropský přesah budu postrádat. Upřímnou soustrast rodině,“ napsal prezident na sociálních sítích.

Odchod Karla Schwarzenberga komentoval i premiér Petr Fiala (ODS). Na sociální síti X uvedl, že mu bylo ctí zasedat spolu s Karlem Schwarzenbergem ve vládě. „Byl významnou osobností českého exilu a české politiky posledních desetiletí, napsal Fiala. Váží si toho, jak Schwarzenberg v době totality pomáhal českému disentu, a toho, že se po roce 1989 rozhodl nezištně sloužit Česku v řadě funkcí. „Před pár týdny jsem ho navštívil v nemocnici a slíbili jsme si, že se sejdeme brzy u něj doma. Mrzí mě, že tu dýmku už spolu nestihneme,“ uvedl Fiala.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) Schwarzenbergovo jméno otvírá Česku dveře. Napsal to na síti X. „Někdy se zdálo, že Karel Schwarzenberg při jednání neposlouchá, že jakoby dříme. Potom najednou promluvil a bylo jasné, že celou dobu pozorně vnímal vše kolem sebe. Vždy pomáhal a jeho jméno nám otvírá dveře. Viděl dál než ostatní a pro ČR odvedl obrovský kus práce,“ uvedl Vystrčil.

Bývalý prezident Miloš Zeman napsal, že si vážil Karla Schwarzenberga jako svého soupeře v prezidentské volbě. „Rád jsem s ním diskutoval i poté, co jsme se oba stali důchodci na invalidním vozíku. Naposledy jsme se nedávno setkali na jeho zámku v Dřevíči, a bylo to velice příjemné a milé setkání,“ napsal na facebooku Zeman. Zeman a Schwarzenberg byli soupeři v druhém kole první přímé volby prezidenta v Česku v roce 2013. Zeman tehdy zvítězil se ziskem 54,80 procent hlasů.