Nominaci na olympijské hry v Tokiu si vybojovalo 116 českých sportovců. K pondělní uzávěrce přihlášek tým doplnili po úspěšně zvládnuté kvalifikaci basketbalisté a atletická výprava se rozrostla na třicet členů. V tiskové zprávě to uvedl Český olympijský výbor. "Je senzační, že se nominace rozšířila ještě o basketbalisty, kteří sehráli skvělý turnaj. Pro nás to sice znamená další velké starosti s organizací, ale moc nás to těší," uvedl šéf výpravy Martin Doktor. "Kolektivní sport vždy na olympijských hrách zlepší týmového ducha," dodal. Nominace schválená plénem ČOV měla původně sto členů, ale očekávalo se doplnění. Na hry se dostali ještě basketbalisté, atleti a sportovní gymnasta David Jessen. Do Tokia tak odletí zástupci 22 sportů. Olympijské hry začnou 23. července.

Basketbalisté České republiky postoupili na olympijské hry v Tokiu, když v kvalifikace v kanadské Victorii porazili Řecko 97:72. Pod pěti kruhy se národní tým představí poprvé od roku 1980 ještě z dob Československa. V základní skupině olympijského turnaje, který se hraje od 25. července do 7. srpna, si čeští basketbalisté zahrají proti Spojeným státům americkým, Francii a Íránu.