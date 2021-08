Češi na OH: Rychlostní kanoisté Dostál a Šlouf vybojovali bronz

Rychlostní kanoisté Josef Dostál a Radek Šlouf vybojovali bronz v závodě deblkajaků na trati 1000 metrů a získali pro českou výpravu v Tokiu devátou medaili.

Osmadvacetiletý Dostál má již čtvrtou olympijskou medaili. "Čtvrtá medaile, to je pěkný, ne? Chtěl jsem odsud odjíždět a mít jich pět, bohužel to nevyšlo v singlu. O to víc mě těší, že to dopadlo s Radkem. Že jsme si sedli v lodi, dneska to bylo asi nejlíp, co se nám kdy jelo," radoval se Dostál. O dva roky mladší Šlouf se prosadil na stupně vítězů při olympijské premiéře. „Hrozně jsem si ten závod užil, snažil jsem se nekoukat doleva na to startovní pole, i když jednou dvakrát jsem tam hodil oko, jak se závod vyvíjí. Ale průběh závodu ve mně zůstane navždy," přiznal.