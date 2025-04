Novinářka Fridrichová přišla o akreditaci do Poslanecké sněmovny

Bývalá moderátorka pořadu České televize 168 hodin Nora Fridrichová přišla o akreditaci do Poslanecké sněmovny. Informoval o tom dnes server Odkryto.cz, jejího bývalého kolegy z ČT Jiřího Hynka. Podle zdůvodnění, které Fridrichová Odkryto.cz poskytla, novinářka nesplnila podmínky pro udělení oprávnění. V e-mailu, který obdržela od sněmovního odboru médií a marketingu, podle serveru stojí, že Fridrichové on-line projekt nepřináší zpravodajství o jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů, což je účelem novinářských akreditací. Vyjádření Sněmovny ČTK zjišťuje.

Novinářka počátkem března spustila nový publicistický videopořad pod názvem NORA. Její týdeník je umístěný na platformě Herohero a na YouTube. Hned v úvodní den fungování projektu publikovala rozhovor se šéfem opoziční SPD Tomiem Okamurou natočený v Poslanecké sněmovně. Odebírání videí na platformě Herohero nabízí za měsíční paušál šest eur, tedy zhruba 150 korun.

Sněmovní odbor podle Odkryto.cz Fridrichové také sdělil, že nepřišla na některá jednání výborů, na něž se akreditovala, a že vytváří placený obsah. “Akreditace jsou vydávány za účelem informování veřejnosti o jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů sdělovacími prostředky s celospolečenským dosahem, nikoli za účelem generování nesouvisejícího placeného obsahu,” uvedla Sněmovna. Novinářka argumenty považuje za nepravdivé a neodpovídají podle ní ani pravidlům dolní komory.

Loni na konci prázdnin Fridrichová odešla z České televize poté, co vedení zrušilo její pořad 168 hodin. Na sociálních sítích uvedla, že na konci února skončilo její půlroční pracovní omezení po odchodu z veřejnoprávní televize. V novém projektu hodlá podle svých slov chodit klást politikům otázky do terénu, protože někteří z nich pozvání do studia nepřijmou.