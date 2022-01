NÚKIB doporučil olympionikům, aby svá zařízení chránili novými hesly

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Vojenské zpravodajství doporučily účastníkům olympijských her v Pekingu, aby svá elektronická zařízení chránili novými hesly. Využívat by také měli aplikace se šifrováním. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí NÚKIB Aneta Nevšímalová. Český olympijský výbor (ČOV) pro ČTK uvedl, že materiál obdržel dnes, kdy větší část českých sportovců nominovaných na zimní hry v Číně odletí. Kybernetické bezpečnosti účastníků olympiády se věnovaly i další země.

Materiál se zmiňuje i o nebezpečí, které se skrývá ve stahování neznámých či zranitelných aplikací. Mezi ně patří i oficiální a povinná aplikace olympijských her v Pekingu, My 2022. "Kdybych tu aplikaci neměl, tak tady nejsem. Na ní se vyplňuje třeba i zdravotní stav," konstatoval šéf české olympijské mise Martin Doktor, který už je v Pekingu. Upozornil, že bez zmíněné aplikace se do dějiště her nikdo ze sportovců, členů realizačních týmů, zástupců médií a dalších zainteresovaných osob nedostane.