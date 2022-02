První medaile pro Česko. Byla to zábava, řekla Ledecká po obhajobě zlata na snowboardu

Ester Ledecká potvrzovala roli favoritky už v kvalifikaci, kterou vyhrála. Přemožitelku pak nenašla ani ve vyřazovacích jízdách. Zvolila pro ně trať s červenými brankami a vyřazovala jednu soupeřku za druhou. V boji o zlato pak porazila Danielu Ulbingovou z Rakouska.

Když Ester ledecká projela cílem, emoce najevo moc nedávala. Po objetí s Ulbingovou se pak usmála, lehce se opřela o prkno a zakroutila hlavou. „Ahoj mami, ahoj babi, ahoj dědo, ahoj tati,“ zamávala česká závodnice do kamery.

Ester Ledecká | Foto: Lee Jin-man, ČTK/AP

Pro web olympijských her pak přiznala, že jí úspěch ještě úplně nedošel. „Jsem ohromně šťastná, ale pořád jsem trošku hlavou v závodu,“ řekla. „Byla to zábava. Snažila jsem se jezdit konzistentně, držet si ideální linii a dařilo se mi to celý den. Odvedla jsem dobrou práci a jsem moc pyšná na svůj tým. Všechno udělali skvěle a já jsem ráda, že jsem to takhle dokončila,“ uvedla.

A nezapomněla poděkovat ani fanouškům. „Chci poděkovat všem fanouškům, kteří vstávali, aby se na mě mohli podívat, moc si toho vážím.“

Ti pak na sociálních sítích neskrývali své nadšení: „Fenomenální Ester Ledecká to znovu dokázala.“; „Nedala soupeřkám sebemenší šanci a zaslouženě obhájila zlatou medaili. Velká gratulace a respekt.“; „Velká poklona. Jsme malý stát, máme velkou šamiponku, na kterou jsme právem hrdí. Ester, děkujeme.“; „Je to velký talent se silnou vůlí. Je to super děvče, buďme rádi, že ji máme.“; „Krásná reprezentace naší země, tak se závodí za Českou republiku.“

Daniela Ulbing, Ester Ledecká, Gloria Kotnik | Foto: Gregory Bull, ČTK / AP

Máme na to jen dva dny

Šestadvacetiletá závodnice je na olympijských hrách potřetí. Při premiéře v Soči 2014 skončila po problémech se zády sedmá v paralelním obřím slalomu a šestá ve slalomu. O čtyři roky později v Pchjongčchangu už nenašla v paralelním obřím slalomu konkurentku a k tomu získala senzačně zlato na lyžích v superobřím slalomu.

Ziskem třetího olympijského zlata nyní vyrovnala rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou a oštěpaře Jana Železného. Čtyřikrát na olympiádě vyhrál atlet Emil Zátopek a českou rekordmankou je se sedmi triumfy legendární gymnastka Věra Čáslavská.

Ester Ledecká | Foto: Sport Invest

Po závodě se Ester Ledecká přesouvá do lyžařské vesnice v Jen-Čching a musí se přeorientovat na alpské lyžování. V pátek ji totiž čeká zlatá obhajoba v superobřím slalomu.

„Myslím, že je fajn, že tam můžu jet se třemi zlatými medailemi. Uvidíme, jak to půjde. Máme na to jen dva dny. Budu dělat všechno, co budu moct, abych si ten bordel, co mám teď na pokoji, narvala do tašek. Doufám, že mi kluci pomůžou, protože to bude asi nejtěžší část celého toho přesunu. Půjdeme ještě večer na vyhlášení, pak doufám, že se dostanu brzy do postele, protože ráno už mám trénink na super-G,“ přiznala sportovkyně Českému rozhlasu.

Pražská rodačka Ester Ledecká je dcerou zpěváka a skladatele Janka Ledeckého a vnučkou slavného hokejového obránce Jana Klapáče. Maminka Zuzana se věnovala krasobruslení. Ester odstartovala sportovní kariéru už jako dítě. Když se jako pětiletá zúčastnila prvního závodu Mila Cup, hned ho vyhrála. Tituly pak sbírala také jako juniorka. Je například dvojnásobnou juniorskou snowboardovou mistryní světa z roku 2013 ve slalomu. V roce 2014 vyhrála poprvé závod světového poháru.