Hokejisté, Ledecká, Sáblíková a Davidová. České medailové naděje v Pekingu

Foto: Lee Jin-man, ČTK/AP

Před čtyřmi lety se Češi z Pchjongčchangu vraceli se dvěma zlatými, dvěma stříbrnými a třemi bronzovými cennými kovy. Tentokrát se očekává skromnější medailová úroda. Mezi medailové adepty patří lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, rychlobruslařka Martina Sáblíková, biatlonistka Markéta Davidové a také hokejisté.

Ester Ledecká | Foto: Red Bull

Před čtyřmi lety přivezla z Koreje obě zlata Ester Ledecká, která ohromila svět, když triumfovala jak v snowboardovém paralelním obřím slalomu, tak v sjezdařském super-G. Také v Pekingu bude hlavní adeptkou na medaile a americká CNN ji označila za jednoho z 25 nejzajímavějších sportovců, které bude sledovat. „Trvalo 90 let, než někdo získal dvě zlaté olympijské medaile ve dvou různých sportech na stejných hrách, nyní se bude Ledecká pokoušet o další zápis do historie," uvedla CNN.

Obhajoba na snowboardu ji čeká v úterý 8. února, na lyžích o tři dny později. Šanci zaútočit na lyžích na stupně vítězů má i ve sjezdu.

Rychlobruslařky

Martina Sáblíková s trenérem Petrem Novákem na Olympiádě v Pchjongčchangu | Foto: Michiel Wiltvank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

K českým nadějím na stupně vítězů v Pekingu patří i držitelka šesti olympijských medailí, z toho tří zlatých, 34letá rychlobruslařka Martina Sáblíková. Přestože ji v této sezóně sužovaly různé problémy, jet do Číny. Představí se tam na dvou tratích. V závodě na 3 tisíce metrů už 5. února a její oblíbená pětka, z níž získala v Koreji stříbro, přijde na řadu 10. února. Sábliková nevyloučila, že jde o její poslední zimní olympijské hry, což může v pokusu o získání čtvrtého olympijského zlata v kariéře znamenat extra motivaci.

Překvapit může ale i rychlobruslařka Nikola Zdráhalová. 25letá sportovkyně je jedinou rychlobruslařkou na světě, která si vybojovala start na pěti olympijských tratích. „Nejenže máme další závodnici, která bojuje o nejvyšší příčky, ale nad jejími výkony a všestranností se podivuje celý rychlobruslařský svět,“ napsala o své kamarádce na sociální sítě Sáblíková.

Biatlon

Další medailovou naději má Česko mezi biatlonisty. K hlavním oporám současné české biatlonové reprezentace patří Markéta Davidová a Michal Krčmář. Oba vstoupí do boje o olympijské kovy 5. února ve štafetovém závodě.

Markéta Davidová | Foto: Igor Stančík, Český biatlon

Nejvíce nadějí na zisk medaile se vkládá do pětadvacetileté Davidové, úřadující mistryně světa ve vytrvalostním závodě, která se těsně před odjezdem do Pekingu stala držitelkou malého křišťálového glóbu. Na olympiádě ji její oblíbená disciplína, vytrvalostní závod na 15 kilometrů, čeká 7. února.

Markéta Davidová ale nedávno připustila, že ji tlak na výkon ze strany veřejnosti nedělá dobře. „Lidé si myslí, že ten sport děláme pro ně. Dávají nám sežrat, že se dívali na závod a my jsme špatně závodili. Že z toho mají blbý den. Já z toho ale mám taky blbý den, když špatně závodím,“ přiznala se se slzami v očích v dokumentu, který nechala natočit její partnerská společnost Red Bull.

Hokejisté

Tak jako při každé zimní olympiádě, i tentokrát se bude pravděpodobně nevíce fanouškovské pozornosti věnovat hokeji. Přestože poslední výsledky a výkony českého národního týmu nepatří k nejlepším, fanoušci jim věří.

Zleva Tomáš Zohorna, trenér Filip Pešán a Matěj Blümel na tréninku | Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Trenér Filip Pešán v nominaci vsadil zejména na zkušené hráče ze zahraničí. Nikoli z NHL, která své hráče do Číny nepropustila, ale z Ruska a dalších evropských klubů. Šanci tak například dostal Roman Červenka, nejstarší hráč výběru a také nejproduktivnější útočník švýcarské National League. Nebo Jakub Jeřábek ze Spartaku Moskva z ruské KHL, z finské ligy to jsou Jiří Smejkal, Jan Ščotka a David Sklenička. Ze švédské zase Michael Špaček, Hynek Zohorna a Tomáš Zohorna.

Velká očekávání měli Češi od Davida Krejčího, který se v létě vrátil z NHL do Olomouce. Jeho start ale zkomplikoval pozitivní test na koronavirus. To se však ještě může změnit. Do turnaje totiž čeští hokejisté vstoupí ve středu 9. února.

A to zápasem proti Dánsku. O dva dny později je čeká v základní skupině B souboj se Švýcarskem a v sobotu 12. února nastoupí proti Rusku. Vítězové tří skupin a nejlepší celek z druhých míst postoupí přímo do čtvrtfinále, zbylých osm celků čeká předkolo play off.

Olympiádu bude sledovat 60 procent Čechů

Společnost Sazka, generální partner Českého olympijského týmu, ve svém exkluzivním průzkumu zjišťovala, jak se na významnou sportovní událost lidé těší, od koho si slibují medaili. Průzkum ukázal, že hry bude aktivně sledovat 60 procent dotázaných. Největší pozornost Čechů bude jednoznačně věnovaná hokeji, turnaj bude sledovat polovina respondentů. Na druhém místě se umístil biatlon a trojici uzavírá alpské lyžování.

Ester Ledecká | Foto: Sport Invest

Právě do zmíněných sportů vkládají Češi současně největší naděje na zisk olympijské medaile. Sportovní fanoušci mimo hokejového týmu věří zejména Ester Ledecké, Markétě Davidové, a také legendě rychlobruslení Martině Sáblíkové.

„Největší objem sázek máme na celkové vítězství Ester Ledecké v paralelním slalomu snowboardistek. Celkově sázející tipují, že čeští sportovci získají v Pekingu do tří medailí,“ popisuje mluvčí Sazky Veronika Diamantová.