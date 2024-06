O korespondenční volbě bude Sněmovna hlasovat příští pátek, jednání zdržela opozice

O zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí budou poslanci hlasovat příští pátek od 13:00. Pevný termín stanovila Sněmovna na návrh vládního tábora navzdory odporu opozice. Tento týden poslanci finální kolo projednávání sporné koaliční novely nedokončili. V době verdiktu o termínu hlasování se o slovo stále ještě hlásilo přes čtyřicet opozičních poslanců.

Závěrečné schvalování korespondenční volby začalo ve středu. Především opakujícími se opozičními výtkami se zatím vyplnilo zhruba osm hodin čistého času. Páteční jednání zahájil lídr SPD Tomio Okamura, podle něhož je vládní návrh útokem na svobodu, legitimitu a regulérnost voleb. Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného úřadu do voličského seznamu. Poprvé by takto Češi v cizině mohli rozhodovat ve volbách do Sněmovny v příštím roce.