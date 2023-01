O korunovační klenoty je opět velký zájem, čekací doba byla čtyři hodiny

U veřejnosti i nadále panuje vysoký zájem o prohlídku českých korunovačních klenotů, čekací doba je dnes asi čtyři hodiny. Mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák ČTK ve středu ve 14:00 řekl, že kapacita fronty již byla naplněna. Další návštěvníci se k ní tak nemohou připojit, protože by si do zavíracího času nestihli klenoty prohlédnout. Cennosti spolu s lebkou svatého Václava budou v katedrále k vidění do soboty, v neděli budou součástí mše. Zpět do Korunní komory se vrátí v pondělí. Vystaveny jsou z rozhodnutí končícího prezidenta Miloše Zemana u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. O prohlídku klenotů panoval zájem již v úterý, kdy byla výstava otevřena. Za první den si ji prohlédlo téměř 4200 lidí a pořadatelé museli nechat katedrálu otevřenou asi o 20 minut déle oproti plánu. I v úterý kustodi přestali po naplnění kapacity do fronty pouštět další návštěvníky. Svatováclavská koruna, královské žezlo, královské jablko, zlatý ostatkový kříž a korunovační meč jsou vystaveny ve střední části hlavní lodi chrámu. V samostatné vitríně si mohou zájemci prohlédnout i korunovační plášť. Lebku svatého Václava mohou vidět přímo v kapli, kde jsou uloženy jeho ostatky. Výstavu provází značná bezpečnostní opatření.