Obecní, senátní a krajské volby budou pravděpodobně vždy v prvním říjnovém týdnu

Obecní, krajské a senátní volby se zřejmě od příštího roku budou konat vždy na konci prvního říjnového týdne. Senátní obvody budou stálé a bude je možné měnit jednou za 12 let prostým zákonem, nikoliv ústavním, jak navrhovala vláda. Vyplývá to z úprav ústavní novely, kterou Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. Mohlo by se uskutečnit za týden. Poslanci STAN v rámci volebních úprav navrhli, aby si obecní zastupitele mohli volit lidé už od 16 let věku, nikoliv až od 18 let. Zdůvodnili to snahou o začleňování mladší generace do veřejného dění a podporou občanské vzdělanosti a angažovanosti. "Domnívám se, že občané starší 15 let jsou dostatečně rozumově vyspělí, aby se dokázali tímto způsobem podílet na správě věcí veřejných," uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podobnou úpravu má podle něj Rakousko nebo Estonsko.