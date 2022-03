Senátní ústavní komise odmítla prodlužování nouzového stavu o víc než 30 dní

Vládní žádost o dvouměsíční prodloužení nouzového stavu, jehož cílem je usnadnit pomoc uprchlíkům z Ukrajiny kvůli ruské agresi, není podle senátní ústavní komise v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR. Sněmovna, která na rozdíl od Senátu o žádosti rozhoduje, by proto měla nouzový stav prodloužit nanejvýš o 30 dnů. Po jednání komise to řekli její předseda Zdeněk Hraba (STAN) a místopředseda Michael Canov (SLK). "Odůvodnitelné je prodloužit nouzový stav vždy pouze o 30 dnů," uvedl Hraba. Jeho komise se proto neztotožnila s vládním výkladem, který by umožňoval prodloužit nouzový stav o více než 30 dnů. Vláda argumentovala tím, že prodloužení nouzového stavu na delší dobu potřebuje, protože uprchlíci kvůli ruské invazi na Ukrajinu budou v Česku hledat útočiště po dobu delší než měsíc. Canov dodal, že z ústavního zákona o bezpečnosti "jednoznačně vyplývá" možnost Sněmovny prodloužit nouzový stav jen o 30 dnů, ne na 58 dní do konce května, jak to navrhla vláda. V opačném případě by vláda mohla v krajním případě žádat o prodloužení nouzového stavu i o několik let, uvedl Canov. Podle něj by bylo dobré, aby Sněmovna vzala stanovisko komise v úvahu.

Nouzový stav platí v Česku kvůli migrační vlně z Ukrajiny od pátku 4. března. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) původně chtěl, aby vláda žádala poslance o souhlas s prodloužením stavu nouze o tři měsíce do neděle 3. července. Kabinet nakonec schválil žádost do úterý 31. května.