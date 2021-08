Od pondělí se mění cestovatelská mapa, návrat z Bulharska bude složitější

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mapu cestovatele. Od pondělí 23. srpna se změní podmínky pro lidi, kteří se chystají například do Bulharska. To se posouvá do červené barvy a po návratu musí lidé do izolace s tím, že nejdříve 5. den mohou jít na PCR test. Výjimka platí pro očkované, nebo pro lidi, kteří prodělali covid 19 v posledním půlroce. Do karantény nemusí ani děti do 6 let. Asociace cestovních kanceláří s tímto zpřísněním nesouhlasí a požaduje vynětí Bulharska ze seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy.

Barvu na mapě změní od pondělí také Chorvatsko, které bude vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci zařazeno mezi země se středním rizikem nákazy (oranžové). Podmínky pro návrat se tam ale nemění. Ze seznamu černých zemí, tedy těch s extrémním rizikem nákazy, zmizí od pondělí Indie, Rusko, Tunisko a většina jihoafrických států.

Další novinkou je, že čeští turisté budou moci ještě týden přejíždět přes Slovinsko bez potvrzení bezinfekčnosti. Mnisterstvo zahraničí se slovinskou stranou vyjednalo prodloužení výjimky pro tranzit o týden do neděle 29. srpna. Původně měla výjimka pro tranzit kratší než 12 hodin skončit pro všechny, tedy i pro české turisty v neděli o půlnoci. Od pondělka se počítalo s nutností potvrdit při vstupu do Slovinska bezinfekčnost.

Ke změně od pondělí dochází u plně očkovaných cizinců, kterým se výrazně zjednoduší cestování do Česka. Nově se uznává očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončenou vakcinaci z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití. Tyto osoby zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví. Takto očkovaní cizinci budou moci vstupovat na území ČR z jakékoli země mimo EU, s výjimkou zemí z černého seznamu, a to i za účelem turismu.