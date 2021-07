Nová opatření na Slovensku, v Řecku či Bulharsku

Slovensko od pondělí 19. července podle očekávání zpřísní podmínky vstupu do země pro cestující, kteří nejsou plně očkováni proti onemocnění covid-19. Nově omezí výjimku z izolace pro lidi očkované pouze první dávkou preparátu. Vyplývá to z nové vyhlášky, kterou vydal úřad hlavního hygienika. Učinil tak poté, co platnost dosavadního opatření o karanténě tento týden pozastavil ústavní soud právě z toho důvodu, že výjimku z izolace dostali i lidé jen s první dávkou vakcíny. Karanténu nebude Slovensko nadále vyžadovat od některých skupin cestujících a od lidí, kteří Slovenskem po určených silničních koridorech jen projíždějí. Pro plně neočkované proti covidu-19 bude obecně nadále platit povinná dvoutýdenní karanténa, kterou lze ukončit testem na koronavirus s negativním výsledkem.

V Řecku vstoupilo v platnost nařízení, kvůli kterému do konce srpna mohou do vnitřních prostorů restaurací, kaváren, barů a zábavních podniků jen lidé očkovaní proti covidu-19. A hosté s tímto opatřením zavedeným v době, kdy se země potýká s novým nárůstem počtu nakažených, převážně souhlasí. Informuje o tom agentura Reuters. Na venkovní části podniků se nové nařízení nevztahuje.

Kypr se na takzvané mapě cestovatele od pondělí přesune do tmavě červených zemí s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Pohorší si i dalších několik zemí, některé se přesunou do oranžové a jiné do červené kategorie. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zdravotnictví, jehož informace se týkají příjezdů z daných zemí. Podmínky pro vstup lidí z ČR se od pondělí vedle Slovenska zpřísní také v Bulharsku, naopak do Španělska nově postačí příjezdový formulář, oznámilo na webu ministerstvo zahraničí. Při cestě do Bulharska je třeba se prokázat dokončeným očkováním, negativním testem nebo prodělaným covidem-19 v posledních 180 dnech, oznámilo ministerstvo zahraničí.