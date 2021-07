Zpřísňuje se opatření proti koronaviru. Bezinfekčnost až po druhé dávce

Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Ještě ve čtvrtek mohli jít lidé do restaurace, do bazénu nebo ke kadeřníkovi, pokud uplynulo 22 dní po první dávce vakcíny. Teď se budou muset opět testovat. Vláda totiž kvůli šíření varianty delta, opatření zpřísnila. Nově se lidé považují za bezinfekční až 14 dní po druhé dávce nebo do 180 dní po prodělání nákazy.

Očkovací certifikáty získají i Češi naočkovaní v mimoevropských zemích

Foto: Marco Verch, Flickr, CC BY 2.0

Celkově bylo v ČR do středy očkováno podle dat ministerstva víc jak 5 milionu lidí, dokončené očkování oběma dávkami však nemá asi 3 miliony 600 tisíc z nich.

Od pondělí získají certifikáty i Češi naočkovaní v mimoevropských zemích. Na nerovné uznávání očkování ze zahraničí upozornil před měsícem Český rozhlas. Zatímco třeba očkování Čechů vakcínami společnosti Pfizer v USA stát dosud neuznával, s čínskými vakcínami a Sputnikem V z Maďarska nebo Slovenska problém není. Ty přitom na rozdíl od vakcín firmy Pfizer neschválila Evropská léková agentura.

Očkovaným stačí při návratu z dovolené jen příjezdový formulář

Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Mění se i podmínky cestování, kde jsou zvýhodněni plně očkovaní. Těm při návratu stačí pouze vyplnit příjezdový formulář, i když cestují z extrémně rizikových zemí, říká ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch.

"Já jsem o tom rozhodl na základě různých podnětů od lidí, kteří třeba cestují do Tuniska a nechápali, proč, pokud jsou plně naočkováni, se na ně hledí, jako by naočkováni nebyli. Já jsem řekl, že to není správné. Ten, kdo je plně naočkován, tak bez jakýchkoliv podmínek může přijet do ČR."

Řadě turistům vadí, že při odletu na dovolenou platily jiné podmínky, než při návratu, říká paní Simona.

"Právě se změnila pravidla. Mám první dávku očkování, tak jsem si myslela, že přijedu a nebudu muset být v karanténě, nebo nebudu muset mít test. To se změnilo. Ale my jsme přijeli ze zelené země, takže nám stačilo, že jsme si udělali antigenní test tam, takže v Česku ho už podstupovat nemusíme."

Pravidla testování a izolace pro neočkované se liší podle barvy země na cestovatelském semaforu. Zpřísnilo i sousední Slovensko. Neočkovaní musejí po vstupu do země nastoupit do karantény. Dosud při cestování na Slovensko z České republiky a z dalších asi čtyř desítek zemí z takzvaného zeleného seznamu stačil test na koronavirus.

Po návratu z dovolené předložit v práci negativní test

Ilustrační foto: Štěpánka Budková, Radio Prague International

Neočkovaní lidé také musí při návratu ze zahraniční dovolené v zaměstnání předložit negativní test. Podle aktuálního mimořádného opatření je bez něj nesmí zaměstnavatel pustit na pracoviště, pokud přijedou ze zemí s vysokou mírou rizika. Ze zemí s mírným nebo středním rizikem mohou do práce s respirátorem, který musí nosit až do výsledku testu.

Kritici opatření ale namítají, že zaměstnavatel nemá právo kontrolovat, kde zaměstnanec tráví dovolenou. Opatření ministerstva zdravotnictví ale jasně říká, že zaměstnanec musí své nadřízené o cestě do zahraničí informovat, upozorňuje právník kanceláře OK Legal Petr Dušek.

"Podle zákoníku práce i podle soudní praxe to může být považováno za překážku v práci na straně zaměstnance, zvláštní typ, při kterém by dle mého názoru nenáležela náhrada mzdy."

Oslovení zástupci zaměstnavatelů se shodují na tom, že takové opatření je krok správným směrem, doplňuje garant zdravotnické sekce Hospodářské komory Ivo Hlaváč.

"Co se týče samotného opatření, tak určitě je to jedno z těch, které dávají smysl během léta jako příprava na podzim. Příprava v tom smyslu, abychom tady v září a říjnu měli i nadále situaci pod kontrolou a nestalo se nám, že se rozjedou klastry, které si přivezeme například z dovolených."

Hlaváč se neobává toho, že by se snad některé firmy snažily nová pravidla nějak obcházet.

Vývoj pandemie je nejistý

V Česku ve čtvrtek přibylo 254 potvrzených případů koronaviru, zhruba o 90 víc než před týdnem. Nejhorší situace zůstává v Praze.



Je otázkou, jak se bude pandemie koronaviru dál vyvíjet. Na to se snaží přijít vědci z celého světa. V úvahu připadají tři možnost. Buď se vir vrátí ve slábnoucích vlnách, může nastat ještě hlubší pandemie po vzoru španělské chřipky, nebo bude covid přinášet trvalé a nevyzpytatelné lokální údery.